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На Рівненщині в ДТП загинули п'ятеро осіб: серед загиблих вагітна жінка

Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну - у травматологічне відділення
У Рівненській області трапилася жахлива ДТП за участі Nissan Qashqai і Volkswagen Caddy.
На Рівненщині в ДТП загинули п Фото: rv.npu.gov.ua

"Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків. У салоні "Volkswagen Caddy", крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні", - повідомляє прес-служба поліції області.

"Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну - у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні", - повідомили в поліції.


Фото: rv.npu.gov.ua

Згідно із версією поліції, водій "Nissan Qashqai" на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Caddy".

Наразі рух транспортних засобів на трасі відновлено.

Нагадаємо, що 6 серпня у Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 р.н., які йшли узбіччям.

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09 08 2017 16:56
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