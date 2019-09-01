НОВИНИУ Острозькому районі Рівненської області від грипу померла 16-річна дівчина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина
Вона не була вакцинована проти грипу
Фото: gettyimages.com
Дівчина звернулась 2 січня за медичною домогою, її відразу госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Острозької ЦРЛ, повідомив Рівненський обласний лабораторний центр у Facebook.
Втім, усі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними та 7 січня дівчина померла. Заключний діагноз грип А, вірусний енцефаліт.
"Вірусологічною лабораторією ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України" лабораторно було підтверджено діагноз "грип". При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А(H3N2)", - йдеться у повідомленні.
Також, у Рівному від кору помер чоловік. Пацієнт не був вакцинований проти кору.
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