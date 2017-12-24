На Рівненщині відкрили центр лікування для бійців АТО з нейротравмами, - ФОТО

Це - перше подібне відділення у державному секторі в системі МОЗ України

Центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм для учасників АТО відкрили напередодні у селищі Клевань на Рівненщині.

Це - перше подібне відділення у державному секторі в системі МОЗ України, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації.

"Нарешті буде гідний Центр для наших захисників та всіх українців, які потребують реабілітації. Клеванський госпіталь один з найкращих в Україні, тому ми і вирішили обладнати на його базі спинальний Центр. Хотілося б, щоби люди, які збираються будувати або ремонтувати реабілітаційні центри, подивилися, як це працює тут. І головне - спеціалісти. Бо не обладнання робить реабілітацію успішною, а люди. І щоденна праця, і бажання встати на ноги, і турбота близьких", - сказала під час відкриття Центру в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Новий медичний заклад передбачений для пацієнтів – учасників АТО з наслідками важких черепно-мозкових та спинальних травм, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. Тут лікуватимуть поранених з усієї України. Потужність закладу 50 ліжок, середня тривалість курсу лікування – 180 днів.



Фото: rv.gov.ua