На Рівненщині відкрили центр лікування для бійців АТО з нейротравмами, - ФОТО
Це - перше подібне відділення у державному секторі в системі МОЗ України, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації.
"Нарешті буде гідний Центр для наших захисників та всіх українців, які потребують реабілітації. Клеванський госпіталь один з найкращих в Україні, тому ми і вирішили обладнати на його базі спинальний Центр. Хотілося б, щоби люди, які збираються будувати або ремонтувати реабілітаційні центри, подивилися, як це працює тут. І головне - спеціалісти. Бо не обладнання робить реабілітацію успішною, а люди. І щоденна праця, і бажання встати на ноги, і турбота близьких", - сказала під час відкриття Центру в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Новий медичний заклад передбачений для пацієнтів – учасників АТО з наслідками важких черепно-мозкових та спинальних травм, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. Тут лікуватимуть поранених з усієї України. Потужність закладу 50 ліжок, середня тривалість курсу лікування – 180 днів.
Фото: rv.gov.ua
Центр у Клевані обладнали сучасним обладнанням, облаштували багатофункціональні палати та процедурні кабінети.
Для пацієнтів-візочників передбачили ліфти. Палати обладнані відеоспостереженням, поряд з ліжками є кнопки виклику. Окремо є палати для інвалідів І-ої групи та їх родичів.
Фото: rv.gov.ua
Тут є великий басейн, який планують обладнати підводною біговою доріжкою.
Фото: rv.gov.ua
Для пацієнтів є спільний простір, де можна проводити час та підтримувати одне одного. Поряд є котеджі для адаптації, щоб перед випискою додому пацієнти могли пристосуватися до життя в домашніх умовах без допоміжних пристроїв.
Читайте також: Воєнно-польова хірургія в Україні: як лікують і реабілітують воїнів АТО
Окрім послуг Центру, учасники АТО користуватимуться повним спектром оздоровчих процедур госпіталю. Тут будуть проводити не лише реабілітацію, а й терапевтичний супровід супутніх захворювань пацієнтів.
На ремонт приміщення, де розташований Центр, з обласного бюджету виділили 7 млн грн, ще 11 млн грн спрямували з Державного фонду регіонального розвитку. Окремо на придбання медичного обладнання з держбюджету виділили 28 млн грн.
Нагадаємо, у жовтні Громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа