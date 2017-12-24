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На Рівненщині відкрили центр лікування для бійців АТО з нейротравмами, - ФОТО

Це - перше подібне відділення у державному секторі в системі МОЗ України
Центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм для учасників АТО відкрили напередодні у селищі Клевань на Рівненщині.
На Рівненщині відкрили центр лікування для бійців АТО з нейротравмами, - ФОТО Фото: rv.gov.ua

Це - перше подібне відділення у державному секторі в системі МОЗ України, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації.

"Нарешті буде гідний Центр для наших захисників та всіх українців, які потребують реабілітації. Клеванський госпіталь один з найкращих в Україні, тому ми і вирішили обладнати на його базі спинальний Центр. Хотілося б, щоби люди, які збираються будувати або ремонтувати реабілітаційні центри, подивилися, як це працює тут. І головне - спеціалісти. Бо не обладнання робить реабілітацію успішною, а люди. І щоденна праця, і бажання встати на ноги, і турбота близьких", - сказала під час відкриття Центру в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Новий медичний заклад передбачений для пацієнтів – учасників АТО з наслідками важких черепно-мозкових та спинальних травм, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. Тут лікуватимуть поранених з усієї України. Потужність закладу 50 ліжок, середня тривалість курсу лікування – 180 днів.


Фото: rv.gov.ua

Центр у Клевані обладнали сучасним обладнанням, облаштували багатофункціональні палати та процедурні кабінети.

Для пацієнтів-візочників передбачили ліфти. Палати обладнані відеоспостереженням, поряд з ліжками є кнопки виклику. Окремо є палати для інвалідів І-ої групи та їх родичів.


Фото: rv.gov.ua

Тут є великий басейн, який планують обладнати підводною біговою доріжкою.


Фото: rv.gov.ua

Для пацієнтів є спільний простір, де можна проводити час та підтримувати одне одного. Поряд є котеджі для адаптації, щоб перед випискою додому пацієнти могли пристосуватися до життя в домашніх умовах без допоміжних пристроїв.

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Окрім послуг Центру, учасники АТО користуватимуться повним спектром оздоровчих процедур госпіталю. Тут будуть проводити не лише реабілітацію, а й терапевтичний супровід супутніх захворювань пацієнтів.

На ремонт приміщення, де розташований Центр, з обласного бюджету виділили 7 млн грн, ще 11 млн грн спрямували з Державного фонду регіонального розвитку. Окремо на придбання медичного обладнання з держбюджету виділили 28 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні Громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.

 

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24 12 2017 13:58
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