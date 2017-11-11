На Рівненщині водій штрикнув ножем пішохода, який ледь не потрапив під колеса його авто
Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Рівненській області.
10 листопада близько 18:30 у селі Бабин невідомий водій автомобіля "Honda" наніс два удари ножем 25-річному чоловікові, який перетинав проїзну частину неподалік пішохідного переходу. Внаслідок проведених розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 26-річний житель Гощанського району.
Підозрюваний повністю визнав свою вину та пояснив слідчим, що потерпілий раптово вийшов на проїжджу частину дороги та ледь не потрапив під колеса його авто. Між молодиками виник конфлікт, внаслідок чого водій і вчинив злочин.
Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні, де в нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.
Як з’ясували поліцейські, потерпілий 25-річний житель Черкас працює на одному із підприємств Гощанського району.
"Слідчий вже повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. У понеділок у суді йому обиратимуть міру запобіжного заходу", – зазначив начальник Гощанського відділення поліції Анатолій Цідилко.
Нагадаємо, уряд схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ обмежити максимальну швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах з 60 до 50 км/год.
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