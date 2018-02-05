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На Рівненщині з початку року вилучили майже 300 кг бурштину та понад 60 мотопомп

На цей момент розслідують 254 кримінальні провадження
З початку року у Рівненській області поліція вилучила майже 300 кг бурштину та більше 60 мотопомп.
На Рівненщині з початку року вилучили майже 300 кг бурштину та понад 60 мотопомп Фото: unian.net

З початку 2018 року в провадженні слідчих підрозділів перебувало 254 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 240 Кримінального кодексу України. По семи кримінальних правопорушеннях десятьом особам повідомлено про підозру, а 28 – з обвинувальними актами та угодами скеровано до місцевих судів, -  повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області.

Всього цьогоріч поліцейські вилучили 63 мотопомпи, 21 одиницю транспорту та 288 кілограмів бурштину.

Тільки за минулий тиждень поліцейські виявили та вилучили п’ять транспортних засобів, дев’ять мотопомп, понад два кілограми бурштину-сирцю та знаряддя для незаконного видобутку бурштину.

Нагадаємо, що в Рівному під час обшуку автомобіля "Mercedes Vito", що належить 30-річному жителю обласного центру, правоохоронці виявили та вилучили близько 55 кг бурштину-сирцю.

 

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