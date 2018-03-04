На Рівненщині захопили храм УПЦ МП

За версією священників, до захоплення причетні бійці добровольчих батальйонів та прихильники УПЦ КП

Свято-Успенський храм у селі Птича на Рівненщині захопили нібито парафіяни УПЦ Київського патріархату.

"Із сумом повідомляємо, що після того, як увечері 2 квітня з'явилася інформація про офіційне зняття арешту зі Свято-Успенського храму в селі Птича Дубенського району, прихильники Київського патріархату захопили храм силою", - , повідомляє прес-служба УПЦ Московського патріархату.

За версією священників ЦПЦ МП, близько 23:50 до будівлі під'їхала автівка з озброєними бійцями добровольчих батальйонів "Айдар" і "Азов", які нібито "за лічені хвилини виштовхали представників громади УПЦ з храму".

На час захоплення Свято-Успенського храму біля нього чергували два наряди Національної поліції, проте вони, за словами священнослужителів, не втручалися у процес.

Як повідомлялося, 25 січня при спробі підпалити двері будови УПЦ МП, самовільно зведеної на території Національного музею історії України, були затримані архітектори Олексій Горбань і Олександр Шемотюк.

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 статті 15 і ч. 2 статті 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

27 січня Шевченківський районний суд Києва заарештував архітекторів на 60 діб з альтернативою внесення 2,2 млн гривень застави за кожного з них. Після арешту в Києві відбулися акції протесту на підтримку заарештованих архітекторів і з вимогами демонтувати незаконну будову біля фундаменту Десятинної церкви.

5 лютого Апеляційний суд Києва відпустив Шемотюка і Горбаня на поруки групи народних депутатів.