На Рівненщині зареєстровано вже 1600 фактів незаконного видобутку бурштину

За результатами спільної роботи нацгвардійців та працівників поліції в Рівненській області з початку роботи оперативного штабу зареєстровано 1600 фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України (НГУ).

Зазначено, що військовослужбовці військових частин Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії спільно з поліцією продовжують виконувати завдання щодо недопущення незаконного видобутку бурштину-сирцю в Рівненській області. Зокрема нацгвардійці несуть службу в Сарненському та Зарічненському районах області. А основне їх завдання – недопустити порушників до місць незаконного видобутку, патрулювати території та проводити роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

"За результатами спільної роботи нацгвардійців та працівників поліції з початку роботи оперативного штабу зареєстровано 1600 фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 975 відомостей. Встановлено 140 причетних до незаконного видобутку осіб", – йдеться в повідомленні.

У НГУ також відзвітували, що за результатами роботи з незаконного обігу вже вилучено 992,587 км бурштину-сирцю, 187 мотопомп та 88 транспортних засобів.

Нагадаємо, в Рівненській області під час обшуків у рамках кримінального провадження проти групи осіб, які здійснювали незаконну діяльність з виробництва та збуту наркотичних засобів, правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн грн і більш ніж 80 кг бурштину.

Поблизу села Більська Воля Володимирецького району між нелегальними бурштинокопачами, лісниками та поліцейськими виникла сутичка.