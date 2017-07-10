На Рівненській АЕС вимкнули третій енергоблок
Як повідомляють у прес-службі Енергоатома, це сталося через вимкнення турбогенератора ТГ-5.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території, за інформацією відомства, не змінювався та перебуває в межах діючих норм.
Проводиться пошук і усунення причин цієї події.
"Станом на 6 годину 7 жовтня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 855 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", – повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і вугільної промисловості України (НКРЕКП), отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.
Вимірювальні комплекси АЕС України АСКРО, українського гідрометеорологічного центру та спеціалізовані підрозділи радіаційного моніторингу у країнах ЄС виявили в повітрі радіоізотоп Рутенію.
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