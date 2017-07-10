На Рівненській АЕС вимкнули третій енергоблок

7 жовтня 2017 року о 03:56 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС відключили від енергомережі.

Як повідомляють у прес-службі Енергоатома, це сталося через вимкнення турбогенератора ТГ-5.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території, за інформацією відомства, не змінювався та перебуває в межах діючих норм.

Проводиться пошук і усунення причин цієї події.

"Станом на 6 годину 7 жовтня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 855 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", – повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і вугільної промисловості України (НКРЕКП), отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.

Вимірювальні комплекси АЕС України АСКРО, українського гідрометеорологічного центру та спеціалізовані підрозділи радіаційного моніторингу у країнах ЄС виявили в повітрі радіоізотоп Рутенію.