На Рівненській електростанції відключився один з енергоблоків

На об'єкті проводиться пошук і усунення причин

Енергоблок №4 Рівненської АЕС був відключений від мережі дією автоматичного захисту генератора. Відключення відбулося в 15.53 п'ятниці, 25 серпня.

"Подію кваліфіковано рівнем "нуль - поза шкалою" відповідно до шкали оцінки ядерних подій INES. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм", - йдеться в повідомленні компанії "Енергоатом", пише "Слово і Діло".

Також повідомляється, що на об'єкті проводиться пошук і усунення причин даної події.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Нагадаємо, минулого місяця енергоблок №2 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.