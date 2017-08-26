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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Рівненській електростанції відключився один з енергоблоків

На об'єкті проводиться пошук і усунення причин
Енергоблок №4 Рівненської АЕС був відключений від мережі дією автоматичного захисту генератора. Відключення відбулося в 15.53 п'ятниці, 25 серпня.
На Рівненській електростанції відключився один з енергоблоків Рівненська АЕС. Фото: 34400.net

"Подію кваліфіковано рівнем "нуль - поза шкалою" відповідно до шкали оцінки ядерних подій INES. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм", - йдеться в повідомленні компанії "Енергоатом", пише "Слово і Діло".

Також повідомляється, що на об'єкті проводиться пошук і усунення причин даної події.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Нагадаємо, минулого місяця енергоблок №2 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

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26 08 2017 17:20
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