На Рівненському полігоні прогримів вибух - поранено 19-річного солдата
"За попередньою інформацією, під час навчань колона військової техніки зупинилася оглянути транспорт. В цей час біля однієї з машин вибухнув поки невстановлений предмет", - повідомила прес-служба поліції області.
Травмований солдат дістав осколкові поранення передпліччя, його відправили до військового госпіталю.
На місці події працює поліція і вибухотехніки.
Відомо, що поранення дістав контрактник 30-ї механізованої бригади ім. Костянтина Острозького, яка дислокується у Новоград-Волинському Житомирської області. Загрози для його життя немає, повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані. 10 липня їх перевели до львівської лікарні. Зараз медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".
11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.
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