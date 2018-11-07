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На Рівненському полігоні розпочався слідчий експеримент з мінометами "Молот"

Раніше Міноборони надало для цього два міномети
Військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета на Рівненському полігоні 6 липня
На Рівненському полігоні розпочався слідчий експеримент з мінометами "Молот" Фото: прес-служба Міноборони

"На полігоні за участю директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, експертів і представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномета "Молот", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Матіос також висловив співчуття родинам загиблих і поранених бійців 128-ї бригади.


Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених у важкому стані.

Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".

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11 07 2018 13:30
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