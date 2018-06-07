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На Рівненському полігоні загинули четверо бійців із Закарпаття, - Москаль

На Закарпатті в суботу оголосили День жалоби
Під час військових навчань на Рівненщині загинули четверо бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону з Ужгорода.
На Рівненському полігоні загинули четверо бійців із Закарпаття, - Москаль Фото: Reuters

"У п’ятницю (6.07) близько 6 години ранку в ході військових навчань на Рівненському полігоні загинули четверо бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще четверо бійців поранені", - повідомляє сайт голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

За попередньою інформацією, під час навчань вибухнув міномет. Двоє бійців загинули на місці, двоє по дорозі в лікарню, ще четверо поранені. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – Перечина.

Геннадій Москаль підписав розпорядження про оголошення на Закарпатті Дня жалоби у зв’язку із загибеллю бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону. У суботу, 7 липня, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області буде приспущено Державний прапор.

Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів.

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06 07 2018 12:15
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