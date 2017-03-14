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На Рівннщині поліція вилучила 500 кг бурштину вартістю 2 млн грн, - ФОТО

У даний час проводяться заходи щодо встановлення каналів збуту обробленого бурштину, а також осіб, причетних до незаконної діяльності
У Рівненській обл. поліція вилучила у пунктах скупки 500 кг бурштину вартістю 2 млн гривень.
На Рівннщині поліція вилучила 500 кг бурштину вартістю 2 млн грн, - ФОТО Фото:rv.npu.gov.ua

Правоохоронці отримали інформацію про діяльність мережі пунктів скупки незаконно видобутого каменю. Дана інформація знайшла своє підтвердження. Приміщення використовували не лише як пункт прийому бурштину, але і для зберігання та обробки каменю, - повідомляє прес-служба поліції області.

Поліцейські встановили місця пунктів скупки і зберігання "сонячного каменю".

14 березня, на підставі постанови суду співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області, слідчі обласної поліції і прокуратури Рівненської області провели санкціоновані обшуки в м. Рівному та районах регіону.

Правоохоронці вилучили близько 500 кілограмів бурштину, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість "сонячного каменю" становить майже два мільйони гривень.

У даний час проводяться заходи щодо встановлення каналів збуту обробленого бурштину, а також осіб, причетних до незаконної діяльності.

Раніше повідомляли, що на території Рівненської області незаконні копачі бурштину пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру

 
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14 03 2017 18:39
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