На Рівннщині поліція вилучила 500 кг бурштину вартістю 2 млн грн, - ФОТО

У даний час проводяться заходи щодо встановлення каналів збуту обробленого бурштину, а також осіб, причетних до незаконної діяльності

У Рівненській обл. поліція вилучила у пунктах скупки 500 кг бурштину вартістю 2 млн гривень.

Правоохоронці отримали інформацію про діяльність мережі пунктів скупки незаконно видобутого каменю. Дана інформація знайшла своє підтвердження. Приміщення використовували не лише як пункт прийому бурштину, але і для зберігання та обробки каменю, - повідомляє прес-служба поліції області.

Поліцейські встановили місця пунктів скупки і зберігання "сонячного каменю".

14 березня, на підставі постанови суду співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області, слідчі обласної поліції і прокуратури Рівненської області провели санкціоновані обшуки в м. Рівному та районах регіону.

Правоохоронці вилучили близько 500 кілограмів бурштину, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість "сонячного каменю" становить майже два мільйони гривень.

У даний час проводяться заходи щодо встановлення каналів збуту обробленого бурштину, а також осіб, причетних до незаконної діяльності.

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