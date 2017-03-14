На Рівннщині поліція вилучила 500 кг бурштину вартістю 2 млн грн, - ФОТО
Правоохоронці отримали інформацію про діяльність мережі пунктів скупки незаконно видобутого каменю. Дана інформація знайшла своє підтвердження. Приміщення використовували не лише як пункт прийому бурштину, але і для зберігання та обробки каменю, - повідомляє прес-служба поліції області.
Поліцейські встановили місця пунктів скупки і зберігання "сонячного каменю".
14 березня, на підставі постанови суду співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області, слідчі обласної поліції і прокуратури Рівненської області провели санкціоновані обшуки в м. Рівному та районах регіону.
Правоохоронці вилучили близько 500 кілограмів бурштину, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість "сонячного каменю" становить майже два мільйони гривень.
У даний час проводяться заходи щодо встановлення каналів збуту обробленого бурштину, а також осіб, причетних до незаконної діяльності.
Раніше повідомляли, що на території Рівненської області незаконні копачі бурштину пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру
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