На Рівненшині копачі бурштину відбили в поліції мотопомпу, - ФОТО
Задокументувати кримінальний злочин поліцейським завадили близько 30 агресивно налаштованих невідомих, - повідомляють на сайті поліції.
Відзначають, що зазначені особи заблокували службовий автомобіль поліції. На вимоги покинути місце події і не перешкоджати роботі вони не відреагували, а навпаки - почали погрожувати фізичною розправою і "службовими неприємностями".
Фото:rv.npu.gov.ua
На допомогу односельчанам під'їхали ще кілька місцевих жителів на трьох автомобілях, які почали підбурювати натовп.
"При чисельній перевазі зловмисникам вдалося затягнути квадроцикл із мотопомпою у двір будинку, який розміщувався поряд. Тілесних ушкоджень ніхто зі співробітників поліції не отримав", - наголошено в повідомленні.
Фото:rv.npu.gov.ua
За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу. Серед осіб, причетних до кримінального злочину, найактивнішими були троє місцевих жителів віком від 29 до 34 років. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
Раніше, у Рівненській обл. поліція вилучила у пунктах скупки 500 кг бурштину вартістю 2 млн гривень.
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