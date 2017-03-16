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На Рівненшині копачі бурштину відбили в поліції мотопомпу, - ФОТО

Старателі погрожували правоохоронцям розправою
У селищі Клесів Рівненської області поліцейські зупинили квадроцикл із причепленою до нього мотопомпою "кустарного" виробництва без номерних знаків.
На Рівненшині копачі бурштину відбили в поліції мотопомпу, - ФОТО Фото:rv.npu.gov.ua

Задокументувати кримінальний злочин поліцейським завадили близько 30 агресивно налаштованих невідомих, - повідомляють на сайті поліції.

Відзначають, що зазначені особи заблокували службовий автомобіль поліції. На вимоги покинути місце події і не перешкоджати роботі вони не відреагували, а навпаки - почали погрожувати фізичною розправою і "службовими неприємностями".

Фото:rv.npu.gov.ua

На допомогу односельчанам під'їхали ще кілька місцевих жителів на трьох автомобілях, які почали підбурювати натовп.

"При чисельній перевазі зловмисникам вдалося затягнути квадроцикл із мотопомпою у двір будинку, який розміщувався поряд. Тілесних ушкоджень ніхто зі співробітників поліції не отримав", - наголошено в повідомленні.

Фото:rv.npu.gov.ua

За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу. Серед осіб, причетних до кримінального злочину, найактивнішими були троє місцевих жителів віком від 29 до 34 років. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Раніше, у Рівненській обл. поліція вилучила у пунктах скупки 500 кг бурштину вартістю 2 млн гривень.

Нагадаємо, на території Рівненської області незаконні копачі бурштину пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру
 
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16 03 2017 18:15
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