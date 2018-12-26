CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Різдво у французькій столиці пограбували магазин однієї з найстаріших мереж кондитерських Парижа A la Mère de Famille.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Різдво в Парижі пограбували одну з найстаріших кондитерських
Її заснували у 1761 році
A la Mère de Famille кондитерська
Поліція арештувала трьох чоловіків близько 4 ранку 25 грудня. Спершу правоохоронцям здалася поведінка чоловіків підозрілою, повідомляє "Громадське".
Згодом поліцейські побачили припаркований автомобіль із заклеїними чорним скотчем номерними знаками. У автівці було декілька кілограмів шоколаду та гроші з каси кондитерської.
Коли правоохоронці затримували чоловіків, вони спробували втекти, проте в них не вийшло - правоохорців їх арештували.
Нагадаємо, дві черниці, які працювали в католицькій школі в Каліфорнії, зізналися, що привласнили близько 500 000 доларів і витратили їх на азартні ігри в Лас-Вегасі (США).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 12 2018 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"