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На Різдво в Парижі пограбували одну з найстаріших кондитерських

Її заснували у 1761 році
На Різдво у французькій столиці пограбували магазин однієї з найстаріших мереж кондитерських Парижа A la Mère de Famille.
На Різдво в Парижі пограбували одну з найстаріших кондитерських A la Mère de Famille кондитерська

Поліція арештувала трьох чоловіків близько 4 ранку 25 грудня. Спершу правоохоронцям здалася поведінка чоловіків підозрілою, повідомляє "Громадське".

Згодом поліцейські побачили припаркований автомобіль із заклеїними чорним скотчем номерними знаками. У автівці було декілька кілограмів шоколаду та гроші з каси кондитерської.

Коли правоохоронці затримували чоловіків, вони спробували втекти, проте в них не вийшло - правоохорців їх арештували.

Нагадаємо, дві черниці, які працювали в католицькій школі в Каліфорнії, зізналися, що привласнили близько 500 000 доларів і витратили їх на азартні ігри в Лас-Вегасі (США).

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26 12 2018 22:58
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