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На Різдво за порядком слідкуватимуть понад 17 тисяч правоохоронців

Участь у масових заходах мають взяти близько 4,6 мільйонів громадян
В Україні на свята для забезпечення публічної безпеки всі підрозділи Національної поліції переведені на посилений варіант несення служби.
На Різдво за порядком слідкуватимуть понад 17 тисяч правоохоронців Фото: npu.gov.ua

Наразі поліцейські слідкуватимуть за правопорядком в ніч з 6 на 7 січня, повідомляє прес-служба НПУ. Богослужіння з нагоди відзначення Різдва Христового відбудуться в усіх регіонах у понад 14 тисячах храмів. Участь у них мають взяти близько 4,6 мільйонів громадян.

Найчисельніші релігійні відправи відбудуться у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Дніпропетровській областях. За безпекою слідкуватимуть понад 17 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Крім того, у різдвяну ніч на автошляхах та вулицях правопорядок забезпечуватимуть близько 6 тисяч поліцейських та нацгвардійців. Також створені додаткові слідчо-оперативні групи, наряди патрульної поліції. На цілодобовий режим перевели й підрозділи кінологічної служби.

За даними прес-служби, було налагоджено взаємодію зі всіма регіональними підрозділами правоохоронних органів й органами місцевого самоврядування. Також культові споруди, де відбудуться богослужіння, зараз перевіряють поліцейські–вибухотехніки.

Також, у Києві у ніч з 6 на 7 січня роботу наземного громадського транспорту продовжать на 3 години.

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05 01 2019 17:51
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