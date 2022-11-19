ПОЛІТИКА НОВИНИНа росії поблизу Санкт-Петербурга вибухнув газопровід, що спричинило велику пожежу, яку було видно за багато кілометрів. За даними МНС росії, вибух стався через аварію трубопроводу, ніхто не постраждав.
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На росії вибухнув газопровід та виникла велика пожежа
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На росії поблизу Санкт-Петербурга вибухнув газопровід, що спричинило велику пожежу, яку було видно за багато кілометрів. За даними МНС росії, вибух стався через аварію трубопроводу, ніхто не постраждав.
Відтоді тиск на магістралі зменшили, а сусідню ТЕС перевели на мазут, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання, пише Sky News із посиланням на телеграм губернатора області.
Раніше сьогодні вибух газу також стався на східному російському острові Сахалін, після чого загинули люди.
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19 11 2022 18:50 МЕДІА
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