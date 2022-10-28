НОВИНИУ списку понад тисячу громадян рф. Серед них - представники влади держави-агресора, військове керівництво рф, очільники російських банків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На розгляд РНБО передано новий санкційний спикок росіян, які причетні до війни
Фото: ДСПУ
Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики затвердила новий санкційний список із понад 1000 причетних до російської агресії осіб, який буде поданий на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.
"На розгляд Ради національної безпеки та оборони України буде подано черговий пакет санкцій проти фізичних осіб російської федерації з числа керівництва, які причетні до розв’язання війни, підтримують чи сприяють агресії, створюють загрозу для безпеки нашої держави. Відповідні пропозиції щодо санкцій були розглянуті та рекомендовані до подання на розгляд РНБОУ на засіданні Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики 27 жовтня 2022 року", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до нового санкційного пакета внесли понад 1000 осіб, серед яких: представники влади держави-агресора, військове керівництво рф, очільники російських банків.
Санкції стануть чинними після розгляду та винесення рішення Радою національної безпеки і оборони України та введення відповідного рішення РНБО в дію Указом Президента України.
Як повідомлялося, 20 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції. У списку понад 2500 осіб. Серед них – генеральний директор телекомпанії “Перший канал” Костянтин Ернст, Тіна Канделакі, Ігор Путін, Аліна Кабаєва та інші.
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