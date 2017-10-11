На розмінування Балаклії Німеччина виділить 200 тис. євро

Німеччина допомагає з розмінуванням сходу України з 2016 року і на це витратила вже 1,5 млн євро

Німеччина надасть 200 тис. євро для проведення розмінування від боєприпасів території Балаклії (Харківська область).

"Федеральний уряд сприяє очищенню місця аварії в Балаклії від боєприпасів. Він надає підтримку найбільшій у світі організації протимінної діяльності HALO у вигляді придбання броньованого транспортного засобу, яким можна ефективно знешкоджувати і ліквідувати вибухонебезпечні боєприпаси, які були розкидані на великій території в результаті вибуху 23 березня цього року. Німеччина надає для цього 200 тис. євро", – повідомили у прес-службі посольства Німеччини в Україні.

У посольстві зазначили, що Німеччина допомагає з розмінуванням сходу України з 2016 року і на це витратила вже 1,5 млн євро.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.