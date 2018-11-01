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На розвиток автодоріг уряд виділив 322 млрд гривень

Завдяки програмі поліпшать стан 9,1 тис. км доріг
На програму автодоріг в Україні протягом 2018-2022 років уряд виділить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетних коштів.
На розвиток автодоріг уряд виділив 322 млрд гривень Фото: з вільних джерел

Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування уряд ухвалив під час засідання 11 січня.

Фінансування програми планують здійснювати також за рахунок коштів міжнародних кредитів. 

Концепція передбачає "створення сучасної мережі автодоріг, яка дозволить збільшити обсяг перевезень і поліпшити інвестиційний клімат, забезпечити ефективність транспортних послуг", ідеться у тексті документу, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Також програма передбачає: 

  • відновлення і розвиток мережі доріг по маршрутним принципом, наприклад, із Заходу на Схід,
  • завершення будівництва об'єктів високого рівня готовності,
  • поетапне введення довгострокових контрактів,
  • активізацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для залучення коштів,
  • створення умов для залучення інвесторів, впровадження геоінформаційної системи управління дорогами та ін.

Очікується, що завдяки програмі поліпшать стан 9,1 тис. км доріг, побудують та реконструюють 1 тис. км доріг, також надійдуть кошти від транзитних автомобільних перевезень, а собівартість перевезень знизиться.

Потреба в трудових ресурсах для виконання програми складає близько 55 тис. робочих місць. 

Нагадаємо, 1 січня, в Україні розпочав працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.

 

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11 01 2018 14:18
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