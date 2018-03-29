На румунській АЕС сталася аварія

Другий енергоблок румунської АЕС "Чернаводе" автоматично відключився від національних енергомереж через аварію.

Відключення відбулося через несправність в електричній системі станції, яка не пов'язана з процесами в реакторі.

"Автоматичне відключення реактора від мереж і ремонт електричних систем не вплинуть негативно на персонал, населення і навколишнє середовище, оскільки здійснюються відповідно до норм і стандартів ядерної безпеки", - повідомляє оператор АЕС компанія Nuclearelectrica.

25 березня через несправності в одній із систем був зупинений перший блок румунської АЕС. Nuclearelectrica заявила, що ці два випадки не пов'язані між собою.

Зараз АЕС "Чернаводе" продовжує працювати з одним реактором.

Начальник відділу радіаційно-екологічного контролю Центральної геофізичної обсерваторії Валерій Гирій повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що дані з фільтровентиляційної установки в Одесі про те, чи відбувся викид радіації, надійдуть лише в першій половині дня п'ятниці.

"Завтра вранці в Києві будемо знімати з фільтровентиляційної установки. Якщо дійшло, то завтра вранці це зафіксуємо. Зараз у нас немає даних", - зазначив він.

АЕС "Чернаводе" - єдина атомна електростанція в Румунії. Введена в експлуатацію в 1996 році.

Нагадаємо, що 17 березня 2018 року о 00:02 енергоблок №2 Рівненської АЕС відімкнули від енергомережі.