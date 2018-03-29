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На румунській АЕС сталася аварія

Дані, чи був викид радіації, Україна отримає завтра
Другий енергоблок румунської АЕС "Чернаводе" автоматично відключився від національних енергомереж через аварію.
На румунській АЕС сталася аварія Японська АЕС "Такахама". Фото: Reuter

Відключення відбулося через несправність в електричній системі станції, яка не пов'язана з процесами в реакторі.

"Автоматичне відключення реактора від мереж і ремонт електричних систем не вплинуть негативно на персонал, населення і навколишнє середовище, оскільки здійснюються відповідно до норм і стандартів ядерної безпеки", - повідомляє оператор АЕС компанія Nuclearelectrica.

25 березня через несправності в одній із систем був зупинений перший блок румунської АЕС. Nuclearelectrica заявила, що ці два випадки не пов'язані між собою.

Зараз АЕС "Чернаводе" продовжує працювати з одним реактором.

Начальник відділу радіаційно-екологічного контролю Центральної геофізичної обсерваторії Валерій Гирій повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що дані з фільтровентиляційної установки в Одесі про те, чи відбувся викид радіації, надійдуть лише в першій половині дня п'ятниці.

"Завтра вранці в Києві будемо знімати з фільтровентиляційної установки. Якщо дійшло, то завтра вранці це зафіксуємо. Зараз у нас немає даних", - зазначив він.

АЕС "Чернаводе" - єдина атомна електростанція в Румунії. Введена в експлуатацію в 1996 році.

Нагадаємо, що 17 березня 2018 року о 00:02 енергоблок №2 Рівненської АЕС відімкнули від енергомережі.

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