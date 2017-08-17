На ринку Києва "зависло" 76 тисяч квартир: немає покупців
Про це йдеться в дослідженні, яке провели аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua спільно з експертами агентства нерухомості ARPA Real Estate, передає ABCNews.
Як повідомляється, в Києві в першому півріччі 2017 року на продаж вийшло 20,7 тис нових квартир, при цьому угод за цей період відбулося 1110.
Таким чином, за перші шість місяців 2017 непроданими залишилися майже 19,6 тис. квартир, а з початку 2011 року на ринку накопичилося понад 76,5 тис "завислих" об'єктів.
При цьому з квітня 2017 року зафіксовано різке падіння темпів продажів. Отже, накопичення первинної нерухомості на столичному ринку буде і далі збільшуватися.
Нагадаємо, що Кабмін спростив процедуру переведення дачних і садових будинків у житлові.
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