На ринку в Херсонській області знайшли саморобний вибуховий пристрій
"Сьогодні близько 7:00 до чергової частини Новокаховського відділу поліції зателефонувала місцева жителька. Жінка розповіла, що на вулиці біля магазину, в якому вона працює на міському ринку, перебуває невідомий підозрілий предмет. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події і відвели громадян на безпечну відстань", - повідомляє Нацполіція області.
Вибухотехніки знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета спрямували в експертно-криміналістичний центр на дослідження.
Попередня правова кваліфікація події - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Поліцейські проводять заходи зі встановлення особи зловмисника, причетного до пригоди. Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, що починаючи з 5 червня в правоохоронні органи щодня надходять повідомлення про мінування цих 5 бізнес-центрів у Харкові. Жодне повідомлення не підтвердилося.
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