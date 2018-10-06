На ринку в Херсонській області знайшли саморобний вибуховий пристрій

На ринку у Новій Каховці Херсонської області правоохоронці знешкодили саморобний вибуховий пристрій.

"Сьогодні близько 7:00 до чергової частини Новокаховського відділу поліції зателефонувала місцева жителька. Жінка розповіла, що на вулиці біля магазину, в якому вона працює на міському ринку, перебуває невідомий підозрілий предмет. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події і відвели громадян на безпечну відстань", - повідомляє Нацполіція області.

Вибухотехніки знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета спрямували в експертно-криміналістичний центр на дослідження.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Поліцейські проводять заходи зі встановлення особи зловмисника, причетного до пригоди. Тривають першочергові слідчі дії.