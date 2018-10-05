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На ринку в Сомалі стався вибух: 5 людей загинули, 10 поранені

Кількість жертв може збільшитися
У Сомалі в результаті вибуху на ринку з продажу листя ката загинули 5 людей і ще 10 поранені.
На ринку в Сомалі стався вибух: 5 людей загинули, 10 поранені Фото: AFP

"Вибух стався на людному ринку листя ката (легкий наркотик-стимулятор) в місті Ванлавейн, приблизно в 90 км на північний захід від Могадішо", - йдеться в повідомленні Reuters.

Через брак лікарень, жителі міста розмістили поранених у себе вдома. За словами капітана поліції Фараха Ісмаїла, кількість жертв може зрости.

Поліція розслідує, чи був вибух спровокований закладеної бомбою або терористом-смертником.

Нагадаємо, щонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів, що сталися в столиці Сомалі Могадішо в лютому.

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10 05 2018 08:59
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