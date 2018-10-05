CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сомалі в результаті вибуху на ринку з продажу листя ката загинули 5 людей і ще 10 поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На ринку в Сомалі стався вибух: 5 людей загинули, 10 поранені
Кількість жертв може збільшитися
Фото: AFP
"Вибух стався на людному ринку листя ката (легкий наркотик-стимулятор) в місті Ванлавейн, приблизно в 90 км на північний захід від Могадішо", - йдеться в повідомленні Reuters.
Через брак лікарень, жителі міста розмістили поранених у себе вдома. За словами капітана поліції Фараха Ісмаїла, кількість жертв може зрости.
Поліція розслідує, чи був вибух спровокований закладеної бомбою або терористом-смертником.
Нагадаємо, щонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів, що сталися в столиці Сомалі Могадішо в лютому.
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10 05 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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