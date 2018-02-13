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На ринок ЄС вже вийшли понад 14 тисяч українських експортерів

Понад 14 тисяч українських компаній експортували свою продукцію до ЄС
Кількість українських підприємств, які здійснюють експорт товарів до держав-членів Європейського Союзу, у 2017 році склала понад 14 тис. За останній рік їх число збільшилося на 734 компанії.
На ринок ЄС вже вийшли понад 14 тисяч українських експортерів Фото: з вільних джерел

Про це розповів представник України при ЄС Микола Точицький в інтерв’ю Укрінформ.

"Однак повинен відзначити, що, на жаль, частка малих і середніх підприємств у цьому переліку залишається недостатньою", - додав він.

За його словами, дуже часто представники наших малих і середніх підприємств не знають, де можна знайти необхідну базову інформацію щодо виходу товарів на ринок Євросоюзу, а також про існування програми ЄС, завдяки якій можна шукати іноземних партнерів для встановлення співробітництва.

Посол нагадав, що за 2017 рік статистика торгівлі з ЄС "зазнала відчутних позитивних змін". Зокрема, у 2017 році експорт до країн Євросоюзу зріс на 30%, а частка ЄС в структурі зовнішньої торгівлі України вже становить майже 43%. При цьому в 2013 році цей показник дорівнював трохи більше 20%.

Раніше повідомлялося, що експорт української аграрної продукції до країн Євросоюзу за 2017 рік склав $5,8 млрд і збільшився на 37,1% порівняно аналогічним періодом 2016 року.

Нагадаємо, Україна збільшила експорт яблук в Європу в дев'ять разів.

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13 02 2018 22:19
ТЕГИ: ЄС, експорт
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