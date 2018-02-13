На ринок ЄС вже вийшли понад 14 тисяч українських експортерів
Про це розповів представник України при ЄС Микола Точицький в інтерв’ю Укрінформ.
"Однак повинен відзначити, що, на жаль, частка малих і середніх підприємств у цьому переліку залишається недостатньою", - додав він.
За його словами, дуже часто представники наших малих і середніх підприємств не знають, де можна знайти необхідну базову інформацію щодо виходу товарів на ринок Євросоюзу, а також про існування програми ЄС, завдяки якій можна шукати іноземних партнерів для встановлення співробітництва.
Посол нагадав, що за 2017 рік статистика торгівлі з ЄС "зазнала відчутних позитивних змін". Зокрема, у 2017 році експорт до країн Євросоюзу зріс на 30%, а частка ЄС в структурі зовнішньої торгівлі України вже становить майже 43%. При цьому в 2013 році цей показник дорівнював трохи більше 20%.
Раніше повідомлялося, що експорт української аграрної продукції до країн Євросоюзу за 2017 рік склав $5,8 млрд і збільшився на 37,1% порівняно аналогічним періодом 2016 року.
Нагадаємо, Україна збільшила експорт яблук в Європу в дев'ять разів.
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