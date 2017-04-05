На шахтах Ахметова і Коломойського страйкують 400 гірників
Страйки почались вранці 4 травня, коли працівники нічних змін на шахтах "Гвардійська", "Родіна", "Тернівська" та частина робітників шахти "Жовтнева" відмовились підніматись на поверхню, вимагаючи від керівництва підвищення заробітної плати. Зараз робота на цих підприємствах призупинена, 440 гірників залишаються під землею. Про це у Facebook написав голова "Незалежної профспілки гірників України" Михайло Волинець.
Згідно із повідомленням голови жіночого комітету "Незалежної профспілки гірників України" Олени Маслової, із 7-ї години ранку тривають збори трудових колективів, учасники яких висувають вимогу підняття зарплати до рівня 2012 року, а це – 1 тис. доларів США.
Такі вимоги пояснюють збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги та продукти харчування. Нині гірники на зазначених шахтах отримують в середньому 10 тис. грн, а працівники допоміжних професій – 3 тис.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у відповідь на заяви менеджменту шахт про те, що акція проплачена Росією, гірники обурились і почали скандувати: "Кривбас – це Україна, хто не згоден той – скотина".
Усі зазначені шахти входять до структури ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЖРК), який є найбільшим в Україні підприємством з виробітку залізної руди.
Відповідно до даних бази YouControl, частина КЖРК належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова, інша частина – компанії пов’язаній з групою "Приват" Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, 9 березня шахтарі Львівщини припинили відвантаження вугілля споживачам через заборгованість із заробітної плати.
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