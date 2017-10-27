CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ26 жовтня о 23:35 у с. Сілець Сокальського району на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля" в результаті обвалу породи травмовано трьох гірників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи: є постраждалі
Інцидент трапився на глибині 830 метрів
Фото: volynnews.com
Це сталося на глибині 830 метрів розвідувального штреку під час робіт з укріплення, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Усі потерпілі - мешканці с. Сілець. З травмами різного ступеня тяжкості вони госпіталізовані до Червоноградської міської лікарні. Обставини події з'ясовують.
Нагадаємо, що 2 березня у Львівській області на шахті №10 "Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи. Тоді загинуло восьмеро шахтарів.
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27 10 2017 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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