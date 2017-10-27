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На шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи: є постраждалі

Інцидент трапився на глибині 830 метрів
26 жовтня о 23:35 у с. Сілець Сокальського району на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля" в результаті обвалу породи травмовано трьох гірників.
На шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи: є постраждалі Фото: volynnews.com

Це сталося на глибині 830 метрів розвідувального штреку під час робіт з укріплення, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Усі потерпілі - мешканці с. Сілець. З травмами різного ступеня тяжкості вони госпіталізовані до Червоноградської міської лікарні. Обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, що 2 березня у Львівській області на шахті №10 "Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи. Тоді загинуло восьмеро шахтарів.

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27 10 2017 10:57
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