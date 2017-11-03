На Шахті "Степовій" відновлять видобуток вугілля

На львівській шахті "Степова" наступного тижня планують відновити видобуток вугілля.

Про це розповів глава Львівської обладміністрації Олег Синютка, повідомляє "24 Канал",

Учора, 10 березня, на шахті вже провели підготовчі роботи. Гірники очікують на дозвіл спеціальної комісії.

"З учорашнього дня пішла підготовка шахти до відновлення видобутку вугілля. Для цього потрібне рішення спеціальної комісії. Можливо, на наступному тижні таке рішення буде", – повідомив Синютка.

Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Гірники, які вижили після вибуху, розповідями деталі інциденту.

Депутати Львівської облради виділили додаткові 1,7 млн грн на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників.