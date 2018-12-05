CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув щонайменше один гірник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На шахті у Кривому Розі загинув гірник
Рятувальники ще не дісталися до тіла загиблого
Фото:112.ua
"Нещасний випадок стався на шахті "Криворізького залізорудного комбінату". За попередньою інформацією, в результаті обвалення загинув один робітник. Завал розташований на великій глибині, туди намагаються дістатися гірничо-рятувальні бригади", - йдеться в повідомленні місцевого ресурсу "Перший міський".
26 квітня на цій же шахті в результаті нещасного випадку загинув робітник, ще один шахтар отримав травми.
Нагадаємо, що 16 квітня на шахті "Покровська", яка розташовується в смт. Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух метано-повітряної суміші у другій південній лаві блоку.
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