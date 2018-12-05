На шахті у Кривому Розі загинув гірник

Рятувальники ще не дісталися до тіла загиблого

На шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув щонайменше один гірник.

"Нещасний випадок стався на шахті "Криворізького залізорудного комбінату". За попередньою інформацією, в результаті обвалення загинув один робітник. Завал розташований на великій глибині, туди намагаються дістатися гірничо-рятувальні бригади", - йдеться в повідомленні місцевого ресурсу "Перший міський".

26 квітня на цій же шахті в результаті нещасного випадку загинув робітник, ще один шахтар отримав травми.

Нагадаємо, що 16 квітня на шахті "Покровська", яка розташовується в смт. Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух метано-повітряної суміші у другій південній лаві блоку.