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На шахті у Кривому Розі загинув гірник

Рятувальники ще не дісталися до тіла загиблого
На шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув щонайменше один гірник.
На шахті у Кривому Розі загинув гірник Фото:112.ua

"Нещасний випадок стався на шахті "Криворізького залізорудного комбінату". За попередньою інформацією, в результаті обвалення загинув один робітник. Завал розташований на великій глибині, туди намагаються дістатися гірничо-рятувальні бригади", - йдеться в повідомленні місцевого ресурсу "Перший міський".

26 квітня на цій же шахті в результаті нещасного випадку загинув робітник, ще один шахтар отримав травми.

Нагадаємо, що 16 квітня на шахті "Покровська", яка розташовується в смт. Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух метано-повітряної суміші у другій південній лаві блоку.

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12 05 2018 17:54
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