На шахті у Львівській області загинув гірник
"І знову трагедія і знову на ДП "Львіввугілля", тепер на шахті "Великомостівська"... 2 години тому струмом вбило комбайнера прохідницької ділянки, 1983 року народження. На місці вже працюють співробітники прокуратури і інших силових відомств. Комісія з розслідування вже сформована. Деталі з'ясовуємо", - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець у Facebook.
Крім того, він підкреслив, що порушення на держшахтах не усуваються.
"Ситуація повторюється, на шахті "Степова" нічого не змінюється, порушення не усуваються", - додав він.
Нагадаємо, що в Кривому Розі на шахті "Октябрська" стався обвал породи, внаслідок чого під завалами загинув гірник.
Варто відзначити, що 2-го березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.
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