Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На шахті у Львівській області загинув гірник

На місці вже працюють співробітники прокуратури і інших силових відомств
У п'ятницю, 9-го червня, на шахті "Львіввугілля" внаслідок ураження електричним струмом загинув гірник.
На шахті у Львівській області загинув гірник Фото: volynnews.com

"І знову трагедія і знову на ДП "Львіввугілля", тепер на шахті "Великомостівська"... 2 години тому струмом вбило комбайнера прохідницької ділянки, 1983 року народження. На місці вже працюють співробітники прокуратури і інших силових відомств. Комісія з розслідування вже сформована. Деталі з'ясовуємо", - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець у Facebook.

Крім того, він підкреслив, що порушення на держшахтах не усуваються.

"Ситуація повторюється, на шахті "Степова" нічого не змінюється, порушення не усуваються", - додав він.

Нагадаємо, що в Кривому Розі на шахті "Октябрська" стався обвал породи, внаслідок чого під завалами загинув гірник.

Варто відзначити, що 2-го березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 16:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.