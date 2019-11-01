На шахті в Дніпропетровській області стався спалах метану, є потерпілі

У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів.

У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів, повідомили прес-служба ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", інформує "Радіо Свобода".

На місце події прибула гірничо-рятувальна служба, зазначили в компанії. Усі співробітники евакуйовані з місця аварії.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро гірників. Вони зазнали опіків II-III ступеня й шпиталізовані до Павлоградської міської лікарні. Про інших потерпілих не повідомляється.

На шахті запровадили план ліквідації аварії. Причини встановлюють.

Також, під час обвалу породи на шахті в Торецьку на Донеччині загинув гірник. Обвал породи стався на глибині понад тисячу метрів.

Додамо, на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув гірник.