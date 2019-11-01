Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На шахті в Дніпропетровській області стався спалах метану, є потерпілі

Усі співробітники евакуйовані з місця аварії
У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів.
На шахті в Дніпропетровській області стався спалах метану, є потерпілі Фото: Shutterstock

У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів, повідомили прес-служба ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", інформує "Радіо Свобода".

На місце події прибула гірничо-рятувальна служба, зазначили в компанії. Усі співробітники евакуйовані з місця аварії.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро гірників. Вони зазнали опіків II-III ступеня й шпиталізовані до Павлоградської міської лікарні. Про інших потерпілих не повідомляється.

На шахті запровадили план ліквідації аварії. Причини встановлюють.

Також, під час обвалу породи на шахті в Торецьку на Донеччині загинув гірник. Обвал породи стався на глибині понад тисячу метрів.

Додамо, на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув гірник.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2019 09:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.