На шахті в Дніпропетровській області стався спалах метану, є потерпілі
У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів, повідомили прес-служба ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", інформує "Радіо Свобода".
На місце події прибула гірничо-рятувальна служба, зазначили в компанії. Усі співробітники евакуйовані з місця аварії.
За попередніми даними, постраждали п’ятеро гірників. Вони зазнали опіків II-III ступеня й шпиталізовані до Павлоградської міської лікарні. Про інших потерпілих не повідомляється.
На шахті запровадили план ліквідації аварії. Причини встановлюють.
Також, під час обвалу породи на шахті в Торецьку на Донеччині загинув гірник. Обвал породи стався на глибині понад тисячу метрів.
Додамо, на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув гірник.
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