На шахті в окупованій Ждановці стався вибух, загинуло двоє гірників Причина трагедії - вибух метано-повітряної суміші

На шахті "Жданівська" в окупованій Жданівці Донецької області стався вибух, в результаті якого загинули два гірники.

Фото:112.ua

Загиблими виявилися 37-річний і 38-річний чоловіки, - повідомляє "112 Україна". Причиною трагедії став вибух метаноповітряної суміші. На момент вибуху в шахті перебувало 316 чоловік. Тіла загиблих підняли на поверхню, інші вийшли самостійно. Нагадаємо, на непідконтрольній українському уряду території Донбасу 36 вугільних шахт не підлягають подальшій експлуатації через підтоплення або повне затоплення.

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