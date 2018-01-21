НОВИНИНа шахті "Жданівська" в окупованій Жданівці Донецької області стався вибух, в результаті якого загинули два гірники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На шахті в окупованій Ждановці стався вибух, загинуло двоє гірників
Причина трагедії - вибух метано-повітряної суміші
Фото:112.ua
Загиблими виявилися 37-річний і 38-річний чоловіки, - повідомляє "112 Україна".
Причиною трагедії став вибух метаноповітряної суміші.
На момент вибуху в шахті перебувало 316 чоловік. Тіла загиблих підняли на поверхню, інші вийшли самостійно.
Нагадаємо, на непідконтрольній українському уряду території Донбасу 36 вугільних шахт не підлягають подальшій експлуатації через підтоплення або повне затоплення.
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21 01 2018 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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