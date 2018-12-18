На шахті в Торецьку через обвал породи загинув гірник

Під час обвалу породи на шахті в Торецьку на Донеччині загинув гірник.

Обвал породи стався на глибині понад тисячу метрів, повідомляє поліція Донеччини.

В цей час на ділянці працювали 8 гірників. Забійник 1969 року народження внаслідок аварії загинув. "В ході рятувальних заходів тіло чоловіка було піднято на поверхню. Решта 7 гірників, які працювали на ділянці, самостійно покинули місце аварії", - йдеться у повідомленні.

Місцеві правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу.

Додамо, на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув гірник.