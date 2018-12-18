CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час обвалу породи на шахті в Торецьку на Донеччині загинув гірник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На шахті в Торецьку через обвал породи загинув гірник
Поліція проводить досудове розслідування
Фото: dn.npu.gov.ua
Обвал породи стався на глибині понад тисячу метрів, повідомляє поліція Донеччини.
В цей час на ділянці працювали 8 гірників. Забійник 1969 року народження внаслідок аварії загинув. "В ході рятувальних заходів тіло чоловіка було піднято на поверхню. Решта 7 гірників, які працювали на ділянці, самостійно покинули місце аварії", - йдеться у повідомленні.
Місцеві правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу.
Додамо, на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі 12 травня сталася аварія, в результаті якої загинув гірник.
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18 12 2018 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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