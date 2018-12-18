На шляху до НАТО: США обіцяють захистити Македонію від "руки Кремля"
З такою заявою виступив у вівторок заступник державного секретаря США Джон Салліван під час візиту до Скоп'є, повідомляє "Укрінформ".
"Думаю, не секрет, що російський уряд виступає проти членства Македонії в НАТО", - наводить слова Саллівана Державний департамент США.
Як підкреслив заступник держсекретаря, Росія "робитиме все" задля досягнення власних цілей, аби "підірвати рішення" македонського народу та уряду Македонії щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу.
"Росія застосовуватиме сили й засоби у спробі підірвати це, будь-які засоби, на які вони здатні. Ми вже бачили це в інших частинах Європи, ми бачили це, наприклад, під час виборів у США раніше, в 2016 році", - зауважив представник американського зовнішньополітичного відомства.
У цьому зв'язку він пообіцяв, що Сполучені Штати допомагатимуть Македонії, її народу й уряду протистояти російському впливу, а також іншим країнам, де Росія прагне підірвати законні демократичні процеси.
"Ми стоятимемо разом з цими урядами, ми будемо створювати опір цьому пагубному впливу", - наголосив представник Державного департаменту США.
Нагадаємо, розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.
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