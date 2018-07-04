На шляху до України танкер врізався в історичний маєток на березі Босфору
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
225-метровий танкер врізався в маєток близько 16:00 7 квітня.
Як повідомляє Daily Sabah, судно прямувало з Єгипту до України.
Внаслідок інциденту рух протокою зупинили в обидва напрямки.
На місце події відправили судно берегової охорони і буксирні судна, які відтягли танкер Vitaspirit, що йшов під мальтійським прапором, до берега.
Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється, однак на кадрах з місця події можна помітити пошкодження, завдані історичному приморському маєтку, розташованому під мостом Фатіх Султан Мехмет, що поєднує азійську і європейську частини Стамбула.
Удар носової частини 225-метрового танкера Vitaspirit припав на другий і третій поверхи будівлі, які були майже цілком знищені.
Фото: reuters.com
Нагадаємо, біля входу в Босфор розколовся на дві частини турецький суховантаж Leonardo.
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