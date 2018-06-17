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На сході Афганістану другий теракт за два дні: 18 загиблих, 45 поранених

Це вже другий теракт у провінції Нангархар за останні два дні
18 людей загинули та 45 отримали поранення під час вибуху в афганському місті Джелалабад, провінція Нангархар.
На сході Афганістану другий теракт за два дні: 18 загиблих, 45 поранених Фото: Reuters

За інформацією місцевих чиновників, терорист-смертник скоїв вибух поблизу офісу губернатора провінції в неділю після полудня.

Жодна група, включаючи талібів, поки не взяла на себе відповідальність за напад, -  повідомляє Tolo News. 

Це вже другий теракт у провінції Нангархар за останні два дні. У суботу смертник підірвав автомобіль в 25 км від Джелалабада. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 26 осіб.

Теракт стався під час перемир'я, оголошеного президентом Афганістану і "Талібаном" у зв'язку із закінченням Рамадану. У різних районах країни десятки бойовиків "Талібану" увійшли до міст і браталися з військовослужбовцями. У Кабулі з талібами зустрівся глава МВС країни.

Радикальне ісламістське угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух на сході Афганістану 16 червня, внаслідок якого загинули 26 людей.

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17 06 2018 16:22
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