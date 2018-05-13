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На сході Афганістану пролунало декілька вибухів: є загиблі та багато постраждалих

Також почалася перестрілка між афганськими силами безпеки та невідомими зі зброєю
У місті Джелалабаді в Афганістані сталися числені вибухи, внаслідок яких загинули щонайменше четверо людей, поранено понад 20.
На сході Афганістану пролунало декілька вибухів: є загиблі та багато постраждалих Фото: twitter.com/pajhwok

Щонайменше три вибухи зафіксували поблизу фінансового відділу митниці, повідомляє Al Jazeera із посиланням на офіційні дані влади.

Пізніше почалася перестрілка між афганськими силами безпеки та невідомими зі зброєю.

Журналіст ВВС опублікував у Twitter фотографію того, як школярки тікають з місця інциденту та стрілянини.

Інше афганське ЗМІ повідомило про щонайменше 7 убитих та 35 поранених.

Нагадаємо, що в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.

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13 05 2018 13:35
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