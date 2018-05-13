CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Джелалабаді в Афганістані сталися числені вибухи, внаслідок яких загинули щонайменше четверо людей, поранено понад 20.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На сході Афганістану пролунало декілька вибухів: є загиблі та багато постраждалих
Також почалася перестрілка між афганськими силами безпеки та невідомими зі зброєю
Фото: twitter.com/pajhwok
Щонайменше три вибухи зафіксували поблизу фінансового відділу митниці, повідомляє Al Jazeera із посиланням на офіційні дані влади.
Пізніше почалася перестрілка між афганськими силами безпеки та невідомими зі зброєю.
Журналіст ВВС опублікував у Twitter фотографію того, як школярки тікають з місця інциденту та стрілянини.
Інше афганське ЗМІ повідомило про щонайменше 7 убитих та 35 поранених.
Нагадаємо, що в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.
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