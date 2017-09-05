На сході Китаю автобус зі школярами потрапив у ДТП та загорівся: 11 людей загинули
У результаті події загинули 12 людей: 11 дітей і водій, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію місцевої влади.
Інцидент стався у вівторок, 9 травня. Автобус перевозив дітей дошкільного віку з Південної Кореї в місто Вейхай (Китай). Серед загиблих дітей - 5 громадян Південної Кореї і 6 громадян Китаю. Крім цього, вчитель серйозно травмований.
Як повідомляє видання, аварія сталася у тунелі, після чого автобус почав горіти. На місце події направлені спеціальні служби.
Car accident in China’s Shandong Province kills at least 5 South Korean childrenhttps://t.co/QgcTcbLWv0pic.twitter.com/ifr1oDCdv9— Global Times (@globaltimesnews)9 мая 2017 г.
Нагадаємо, що в Танзанії, в області Аруша, шкільний автобус потрапив в аварію, через що загинули 35 осіб.
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