На Шрі-Ланці від нападу крокодила загинув журналіст The Financial Times
Як розповіли очевидці, 24-річного Пола МакКліна з графства Суррей крокодил затяг у річку, напавши на нього, коли той мив руки, інформує ВВС. Загиблий був кореспондентом видання The Financial Times.
Місцева поліція повідомила, що пошукова команда флоту Шрі-Ланки знайшла тіло пана МакКліна в лагуні.
"Пол МакКлін був видатним молодим журналістом з великим майбутнім у FT. Ми будемо сумувати за ним", - написав у Twitter редактор The Financial Times (FT) Лайонел Барбер.
Згодом з'явилася офіційна заява видання, у якій зокрема йшлося: "Наші думки та найглибші співчуття зараз адресовані родині Пола, його друзям та близьким, і ми просимо, аби ЗМІ поважали їхню конфіденційність у цей важкий час".
Напад крокодила стався в популярному серед серферів районі Arugam Bay на південному сході Шрі-Ланки.
Власник місцевої серферської школи Вафаз Лафір розповів, що у серферів щойно закінчився урок, як їх покликали рибалки на допомогу.
"Рибалки побачили, як на нього напав крокодил, і почали кричати, аби серфери прийшли допомогти", - розповів він.
"Коли вони прибігли, його вже не можна було врятувати, бо крокодил вже затяг його у воду, тож вони нічого не бачили", - додав чоловік.
За його словами, вперше у цій річці загинула людина. "Було три напади на рибалок. Але вони не померли, а були поранені", - додав Лафір.
Нагадаємо, що в індійському штаті Орісса розгніваний слон затоптав чоловіка, який намагався зробити разом з ним селфі.
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