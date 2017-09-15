На Шрі-Ланці від нападу крокодила загинув журналіст The Financial Times

Чоловіка не встигли врятувати, оскільки крокодил затягнув його в річку

На Шрі-Ланці після атаки крокодила помер британець. Це підтвердив роботодавець чоловіка.

Як розповіли очевидці, 24-річного Пола МакКліна з графства Суррей крокодил затяг у річку, напавши на нього, коли той мив руки, інформує ВВС. Загиблий був кореспондентом видання The Financial Times.

Місцева поліція повідомила, що пошукова команда флоту Шрі-Ланки знайшла тіло пана МакКліна в лагуні.

"Пол МакКлін був видатним молодим журналістом з великим майбутнім у FT. Ми будемо сумувати за ним", - написав у Twitter редактор The Financial Times (FT) Лайонел Барбер.

Згодом з'явилася офіційна заява видання, у якій зокрема йшлося: "Наші думки та найглибші співчуття зараз адресовані родині Пола, його друзям та близьким, і ми просимо, аби ЗМІ поважали їхню конфіденційність у цей важкий час".

Напад крокодила стався в популярному серед серферів районі Arugam Bay на південному сході Шрі-Ланки.

Власник місцевої серферської школи Вафаз Лафір розповів, що у серферів щойно закінчився урок, як їх покликали рибалки на допомогу.

"Рибалки побачили, як на нього напав крокодил, і почали кричати, аби серфери прийшли допомогти", - розповів він.

"Коли вони прибігли, його вже не можна було врятувати, бо крокодил вже затяг його у воду, тож вони нічого не бачили", - додав чоловік.

За його словами, вперше у цій річці загинула людина. "Було три напади на рибалок. Але вони не померли, а були поранені", - додав Лафір.

Нагадаємо, що в індійському штаті Орісса розгніваний слон затоптав чоловіка, який намагався зробити разом з ним селфі.