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На Шрі-Ланці жінкам знову дозволять купувати алкоголь

Заборона, що існувала раніше, жорстко не дотримувалася
Влада Шрі-Ланки має намір скасувати чинний з 1955 року закон, що забороняє жінкам купувати алкоголь.
На Шрі-Ланці жінкам знову дозволять купувати алкоголь Фото: ceskenoviny.cz

Жінки на Шрі-Ланці зможуть купувати алкоголь з 18 років. Окрім того, їм також дозволять працювати в місцях, де продається алкоголь, без отримання попереднього дозволу, повідомляє ВВС.

Видання зазначає, що заборона, що існувала раніше, жорстко не дотримувалася, однак жінки в країні радіють нововведенню. У той же час противники скасування закону вважають, що зміни можуть привести до зростання числа жінок, що вживають алкоголь.

У повідомленні британської телерадіокорпорації також зазначається, що в Шрі-Ланці більшість жінок традиційно вважають за краще не вживати алкоголь, вважаючи, що така поведінка суперечить культурі країни.

Нагадаємо, що Ісландія стала першою країною світу, яка законодавчо затвердила рівність у зарплатах між чоловіками та жінками.

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10 01 2018 20:56
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