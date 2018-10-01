На Шрі-Ланці жінкам знову дозволять купувати алкоголь
Жінки на Шрі-Ланці зможуть купувати алкоголь з 18 років. Окрім того, їм також дозволять працювати в місцях, де продається алкоголь, без отримання попереднього дозволу, повідомляє ВВС.
Видання зазначає, що заборона, що існувала раніше, жорстко не дотримувалася, однак жінки в країні радіють нововведенню. У той же час противники скасування закону вважають, що зміни можуть привести до зростання числа жінок, що вживають алкоголь.
У повідомленні британської телерадіокорпорації також зазначається, що в Шрі-Ланці більшість жінок традиційно вважають за краще не вживати алкоголь, вважаючи, що така поведінка суперечить культурі країни.
Нагадаємо, що Ісландія стала першою країною світу, яка законодавчо затвердила рівність у зарплатах між чоловіками та жінками.
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