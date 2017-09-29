На складах у Калинівці міг бути закладений детонатор, - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують докази того, що до вибухів на військових склаах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

"Ми схильні вважати, що всі останні вибухи — це частина воєнних дій Російської Федерації. Ми бачимо повні ознаки диверсії. По Балаклеї: ми встановили переліт через українсько-російський кордон БПЛА, який скинув заряди, які стали причиною вибуху. Отже, це диверсія зі сторони РФ", - розповів генпрокурор у телеефірі, повідомляє "Українська правда".

"У Калинівці ми не маємо доказів, що був безпілотний апарат, але ми маємо докази факту про ймовірно закладений детонатор", - додав він.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.