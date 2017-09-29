На складах у Калинівці встановлять нову систему захисту

На 48-му арсеналі в Калинівці Вінницької області встановлять спеціальні системи раннього виявлення загрози, а також засоби для боротьби з безпілотниками.

Про це заявив начальник озброєння Збройних Сил України генерал-майор Микола Шевцов, повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами, 48-й арсенал у Калинівці ще в 2012 році повинен був бути закритий. Також він вказав, що виділені на нього кошти не були використані для встановлення системи раннього виявлення.

"Протягом років незалежності України питаннями зберігання боєзапасів, розвитком складів і арсеналів особливо ніхто не займався. В основному спрямованість була на продаж, утилізацію. Ця військова частина ще в 2012 році мала бути розформована. Але в 2015 році начальник Генерального штабу ЗСУ прийняв рішення скасувати розформування цієї частини і почати її обладнання як арсеналу для зберігання боєприпасів. У 2014 році було виділено близько 625 тис. грн на підтримку першочергових заходів, що забезпечують безпеку арсеналу. У 2015 році - 760 тис. грн на обслуговування цього арсеналу. У 2016 році сюди було вже виділено 2 млн 275 тис. грн і в 2017-му - 25 млн грн, які повинні були використані для забезпечення засобів раннього виявлення", - розповів Шевцов.

Генерал підкреслив, що в найближчі дні на складах в Калинівці з боєприпасами почнуть встановлювати вишки зі спеціальною системою раннього виявлення загрози, а також посилять засобами для боротьби з безпілотниками.

"Це перший арсенал, на якому ми впроваджуємо таку нову систему і до кінця року всі арсенали будуть обладнані засобами раннього виявлення", - додав Шевцов.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

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