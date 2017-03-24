На складі боєприпасів у Балаклії повністю загасили пожежу
Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони Ігор Павловський.
"Пожежу на арсеналі припинено повністю. Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі", - сказав Павловський, інформує "LB.ua".
За словами Павловського, гасіння пожежі було завершено вранці в п'ятницю, найближчим часом почнеться процес інвентаризації боєприпасів на арсеналі для оцінки завданих збитків.
Водночас заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький повідомив, що на цей момент розміновано три села і три з дев'яти секторів міста Балаклія. Над розмінуванням працює дев'ять піротехнічних груп.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
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