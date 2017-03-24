На складі боєприпасів у Балаклії повністю загасили пожежу

На складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.

Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони Ігор Павловський.

"Пожежу на арсеналі припинено повністю. Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі", - сказав Павловський, інформує "LB.ua".

За словами Павловського, гасіння пожежі було завершено вранці в п'ятницю, найближчим часом почнеться процес інвентаризації боєприпасів на арсеналі для оцінки завданих збитків.

Водночас заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький повідомив, що на цей момент розміновано три села і три з дев'яти секторів міста Балаклія. Над розмінуванням працює дев'ять піротехнічних груп.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.