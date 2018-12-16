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На Софійську площу під час Об'єднавчого собору прийшли близько 35 тисяч людей, - поліція

Захід правоохоронці назвали спокійним: без суттєвих проблем і надзвичайних ситуацій
На Софійську площу Києва під час Об'єднавчого собору прийшли близько 35 тисяч людей.
На Софійську площу під час Об Фото: LB.ua

На площі був встановлений великий екран для трансляції молитви та промови президента, а біля пам'ятника Богдану Хмельницькому організували пункти обігріву, зазначили в поліції.

Охороняли близько 35 тисяч учасників 4 тисячі правоохоронців.

"Затримали лише двох осіб, які намагалися пройти з холодною зброєю на місце проведення заходу", — зазначив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Люди на Софійській та Михайлівській площах з порозумінням поставилися до перевірок, додав він.

Нагадаємо, зранку 15 грудня на київській Софійській площі люди почали збиратися на Об’єднавчий собор.

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.

 
 
 
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16 12 2018 12:58
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