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На сьогодні держава повністю забезпечує протезування ветеранам АТО, - Розенко

У перший рік російської агресії проти України більшість українських бійців, які втратили кінцівки, протезувались і проходили реабілітацію за кордоном
На сьогоднішній день держава "на сто відсотків" забезпечує потреби у протезуванні й реабілітації учасників бойових дій на сході України, які внаслідок поранень втратили кінцівки.
На сьогодні держава повністю забезпечує протезування ветеранам АТО, - Розенко Фото: yvek.ru

"На сьогоднішній день ми на сто відсотків гарантуємо надання протезування в Україні. Якщо ж це складне протезування, яке справді в Україні неможливо зробити, держава бере на себе питання проведення протезування за кордоном. На сьогоднішній день ми вже можемо сказати, що понад тисячу українських бійців отримали якісну допомогу в напрямку протезування, їм забезпечене протезування", – заявляє віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики України Павло Розенко на міжнародній конференції "Світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя", інформує Радіо Свобода.

За словами міністра, у перший рік російської агресії проти України більшість українських бійців, які втратили кінцівки, протезувались і проходили реабілітацію за кордоном, нині ж потреби більшості з них забезпечує Україна.

Нагадаємо, українські винахідники представили модель протезу вартістю 200 доларів.

 

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24 04 2018 14:35
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