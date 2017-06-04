На сьогодні до безвізу готові 3 млн українців
За даними міграційної служби, за останній рік кількість біометричних паспортів, отриманих українцями, збільшилася удвічі.
"Зараз ми за місяць приймаємо 170-200 тисяч заявок на закордонні паспорти. Нехай буде сплеск на 50 відсотків, до 250-300 тисяч. Це - не проблема", - розповів речник Держміграційної служби Сергій Гунько, повідомляє "ВВС Україна".
Керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк також повідомив, що кількість підрозділів, які оформлюють паспорти, збільшилася за останній рік утричі.
Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.
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