Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На сьогодні до безвізу готові 3 млн українців

За останній рік кількість біометричних паспортів, отриманих українцями, збільшилася удвічі
Близько 3 мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
На сьогодні до безвізу готові 3 млн українців Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

За даними міграційної служби, за останній рік кількість біометричних паспортів, отриманих українцями, збільшилася удвічі.

"Зараз ми за місяць приймаємо 170-200 тисяч заявок на закордонні паспорти. Нехай буде сплеск на 50 відсотків, до 250-300 тисяч. Це - не проблема", - розповів речник Держміграційної служби Сергій Гунько, повідомляє "ВВС Україна".

Керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк також повідомив, що кількість підрозділів, які оформлюють паспорти, збільшилася за останній рік утричі.

Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2017 15:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.