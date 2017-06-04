На сьогодні до безвізу готові 3 млн українців

За останній рік кількість біометричних паспортів, отриманих українцями, збільшилася удвічі

Близько 3 мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.

За даними міграційної служби, за останній рік кількість біометричних паспортів, отриманих українцями, збільшилася удвічі.

"Зараз ми за місяць приймаємо 170-200 тисяч заявок на закордонні паспорти. Нехай буде сплеск на 50 відсотків, до 250-300 тисяч. Це - не проблема", - розповів речник Держміграційної служби Сергій Гунько, повідомляє "ВВС Україна".

Керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк також повідомив, що кількість підрозділів, які оформлюють паспорти, збільшилася за останній рік утричі.

Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.