На сьогодні в "чорному списку" Мінкульту перебувають 138 осіб
Згідно з оновленим списком Мінкульту від 15 серпня, до цього переліку увійшли російські письменники Захар Прилєпін, Олександр Тамоніков і Олександр Широкорад, а також український письменник, історик і політолог, який підтримує так звані "ЛНР" і "ДНР", Лев Вершинін, повідомили в прес-службі Мінкульту.
Прилєпін від початку збройного конфлікту на сході України активно підтримував бойовиків ОРДЛО. Письменник працював заступником командира одного з підрозділів "ДНР". Через це Служба безпеки України звинуватила його в тероризмі.
Нагадаємо, "чорний список" Міністерства культури України (поповнюється з 2015 року) - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури на підставі даних Служби безпеки.
Перебування особи у цьому списку означає введення в дію проти нього певних обмежень. На сьогодні у списку знаходяться 138 осіб.
Зокрема у березні цього року до списку увійшли Олександр Баширов, Олександр Буйнов, Лариса Доліна, Аліса Фрейндліх та Олексій Долматов.
У Міністрестві додають, що по мірі надходжень повідомлень від відповідних органів, список буде доповнюватися.
Нагадаємо, група народних депутатів пропонує Верховній Раді України створити реєстр осіб, які здійснюють гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора або на тимчасово окупованій території України.
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