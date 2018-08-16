На сьогодні в "чорному списку" Мінкульту перебувають 138 осіб

Міністерство культури України на підставі звернення СБУ доповнило список осіб, що загрожують національній безпеці країни. Про це повідомили в прес-службі Мінкульту. Згідно з оновленим списком Мінкульту від 15 серпня, до цього переліку увійшли російські письменники Захар Прилєпін, Олександр Тамоніков і Олександр Широкорад, а також український письменник, історик і політолог, який підтримує так звані "ЛНР" і "ДНР", Лев Вершинін. Прилєпін від початку збройного конфлікту на сході України активно підтримував бойовиків ОРДЛО. Письменник працював заступником командира одного з підрозділів "ДНР". Через це Служба безпеки України звинуватила його в тероризмі. Нагадаємо, "чорний список" Міністерства культури України (поповнюється з 2015 року) - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури на підставі даних Служби безпеки. Перебування особи у цьому списку означає введення в дію проти нього певних обмежень. На сьогодні у списку знаходяться 138 осіб.

Міністерство культури України на підставі звернення СБУ доповнило список осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Згідно з оновленим списком Мінкульту від 15 серпня, до цього переліку увійшли російські письменники Захар Прилєпін, Олександр Тамоніков і Олександр Широкорад, а також український письменник, історик і політолог, який підтримує так звані "ЛНР" і "ДНР", Лев Вершинін, повідомили в прес-службі Мінкульту.

Прилєпін від початку збройного конфлікту на сході України активно підтримував бойовиків ОРДЛО. Письменник працював заступником командира одного з підрозділів "ДНР". Через це Служба безпеки України звинуватила його в тероризмі.

Нагадаємо, "чорний список" Міністерства культури України (поповнюється з 2015 року) - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури на підставі даних Служби безпеки.

Перебування особи у цьому списку означає введення в дію проти нього певних обмежень. На сьогодні у списку знаходяться 138 осіб.

Зокрема у березні цього року до списку увійшли Олександр Баширов, Олександр Буйнов, Лариса Доліна, Аліса Фрейндліх та Олексій Долматов.

У Міністрестві додають, що по мірі надходжень повідомлень від відповідних органів, список буде доповнюватися.