На списки Савченко відреагували в Росії

Москва продовжувала і буде продовжувати робити все, щоб формувати атмосферу довіри сторін конфлікту

Обговорення питання обміну полоненими можливо в рамках роботи відповідних підрозділів Тристоронньої контактної групи по Україні.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в ході спілкування з журналістами Интерфакс, повідомив чи аналізувала Москва нещодавно опубліковані народним депутатом України Надією Савченко списки полонених "російських громадян, які перебувають на території України".

"У мене немає сумніву, що, так чи інакше, це буде аналізуватися, безумовно, і звичайно, я не можу виключити, що в тій чи іншій формі відбудеться обмін думками в ході роботи контактної групи - відповідних підрозділів", - сказав Пєсков.

Він також відповів на питання про те, що, на його думку, заважає зараз зробити такий обмін.

"Я б не сказав, що тут можна звинуватити якусь одну зі сторін - я маю на увазі ополченців Донбасу або Київ - але це питання саме домовленостей і довіри цих двох сторін цього конфлікту. Москва продовжувала і буде продовжувати робити все, щоб ось цю атмосферу довіри, яка призведе до таких важливих кроків, формувати", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, народний депутат України Надія Савченко (хоча СБУ просила її цього не робити) оприлюднила на своїй сторінці в Facebook списки полонених на непідконтрольних владі територіях Донбасу і українських в'язнів у російських в'язницях, а також список осіб, яких ватажки ОРДЛО хочуть отримати від української сторони.

Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.

Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.

Згодом народний депутат Надія Савченко скоригувала списки полонених, які опублікувала у вівторок.