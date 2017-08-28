На стадіоні біля однієї з київських шкіл знайшли скривавлений труп чоловіка, – ФОТО

Поліція Києва повідомляє, що потерпілого, попередньо – особу без постійного місця проживання, із ножовими пораненнями виявили сьогодні вранці на стадіоні біля підсобного приміщення.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Близько 05:15 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під час ранкової пробіжки на стадіоні біля школи на вулиці Татарській він побачив на землі чоловіка у крові.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, опитала місцевих мешканців та працівників освітнього закладу.

За попередньою інформацією потерпілий – особа без постійного місця проживання, його анкетні дані не встановлені.

Судово-медичний експерт виявив на його тілі колото-різані рани. Із місця події правоохоронці вилучили кухонний ніж.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Відомості зареєстровані. Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення обставин скоєння тяжкого злочину та затримання осіб, причетних до вбивства.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Німеччині медбрата Нільса Хегеля запідозрили у вбивстві 90 осіб.

Пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.