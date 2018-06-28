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На станції метро "Лівобережна" у Києві загинула людина

Рух потягів частково призупиняли, після чого відновили у звичайному режимі
На станції столичного метрополітену "Лівобережна" людина потрапила під потяг і загинула.
На станції метро "Лівобережна" у Києві загинула людина Фото: politeka.net

"Станція "Лівобережна". Людина потрапила під потяг. Летально", — повідомляє столичне метро.

Зазначається, що рух потягів частково призупиняли, після чого відновили у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше у Києві анонімно повідомили про мінування п'яти станцій метро.

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28 06 2018 23:46
ТЕГИ: Київ, метро
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