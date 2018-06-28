НОВИНИНа станції столичного метрополітену "Лівобережна" людина потрапила під потяг і загинула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На станції метро "Лівобережна" у Києві загинула людина
Рух потягів частково призупиняли, після чого відновили у звичайному режимі
Фото: politeka.net
"Станція "Лівобережна". Людина потрапила під потяг. Летально", — повідомляє столичне метро.
Зазначається, що рух потягів частково призупиняли, після чого відновили у звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше у Києві анонімно повідомили про мінування п'яти станцій метро.
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28 06 2018 23:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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